Roma, Fonseca: "Non lavoro per convincere le persone, ma per far vincere la squadra"

VERSO TORINO-ROMA

Il tecnico giallorosso alla vigilia della trasferta di Torino con i granata: "Penso solo alla gara coi granata"

"Io non lavoro per convincere le persone, ma per far vincere la Roma". Le voci sul suo futuro non lo preoccupano, Paulo Fonseca va avanti per la sua strada: "Normale che quando si vince abbiamo più persone dalla nostra parte e quando si perde di più contro, lo capisco bene. Io capisco bene questo e penso che la cosa più importante è fare il mio lavoro e lavorare per la Roma. Atalanta e Torino decisive per il quarto posto? È importante vincere le nostre partite. Penso solo al Torino, non possiamo pensare oltre, dobbiamo fare una buona partita".

"Cosa manca alla Roma per essere competitiva in campionato e in Europa League? Questa è una stagione particolare, ci sono molti esempi di squadre che hanno difficoltà in campionato - ha proseguito Fonseca - Il Villarreal ha perso contro l'Osasuna. Il Bayern ha pareggiato, l'Arsenal è al 10° posto. Succede questo quando le squadre vanno avanti in Europa. Poi succede che queste squadre che giocano ogni tre giorni hanno meno giocatori disponibili. Questo influenza i risultati. La partita con l’Ajax è finita, dobbiamo tornare sul campionato, dove abbiamo ancora un obiettivo e voglio la squadra concentrata su questo. Farò le scelte migliori. In Serie A rispetto all'Europa magari vorrei vedere la stessa concentrazione, determinazione e aggressività difensiva". E ancora: "Smalling? Ha iniziato a lavorare in campo e quando avrà fiducia per tornare ritornerà. Ma penso che stia molto meglio. Pastore titolare? Dovrete aspettare domani per saperlo”.