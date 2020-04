Roma: "Felici di Dzeko, nessun problema col contratto"

LA PRECISAZIONE

La Roma spegne sul nascere le voci di problemi con l'ingaggio percepito da Edin Dzeko. “L’AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato - si legge nella nota inviata all'Ansa -. Non c’è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore. Le notizie in merito ad altri rinnovi di contratto, pubblicate da alcuni organi di stampa nei giorni precedenti, sono del tutto prive di fondamento”.



Il club giallorosso ha voluto smentire quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, secondo cui la Roma vorrebbe abbassare il monte ingaggi, in primis quello del suo attaccante. Il calciatore si sarebbe, così, trovato davanti a tre possibilità: la prima quella di tagliare l’ingaggio in modo sensibile (almeno il 15%); La seconda quella di spalmare il contratto, allungandolo per un’altra stagione, cioè fino al 2023; la terza ipotesi quella di concedergli il cartellino gratuitamente, o al massimo con una buonuscita, per liberarsi subito dal peso dell’ingaggio.

