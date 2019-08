Roma, è fatta per Zappacosta: prestito secco dal Chelsea

IL RINFORZO

Nuovo acquisto in difesa per la Roma, che rinforza la fascia destra con l'arrivo di Davide Zappacosta dal Chelsea. Manca ormai soltanto l'ufficialità dell'operazione, che verrà conclusa con la formula del prestito secco. Il terzino, a Londra con la maglia dei Blues nelle ultime due stagioni, potrebbe effettuare le visite mediche già mercoledì alla clinica Villa Stuart.



In uscita c'è invece Davide Santon, che è pronto a vivere una nuova esperienza in Spagna. L'ex difensore dell'Inter, che era corteggiato anche dalla Spal, sta infatti per firmare con il Maiorca. La Roma lo cederà in prestito con diritto di riscatto.