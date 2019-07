Roma, El Shaarawy vicino all'addio: ai dettagli con lo Shanghai Shenhua

06/07/2019

Dopo giorni di riflessione Stephan El Shaarawy ha scelto la Cina e il suo addio alla Roma è ormai molto vicino. Si registrano infatti importanti passi avanti nella trattativa tra il club giallorosso e lo Shanghai Shenhua , che sembra pronto a soddisfare le richieste economiche dei capitolini ( 16 milioni di euro più bonus). Dopo l'accelerata di un paio di giorni fa, siamo dunque vicini alla fumata bianca: il Faraone firmerà un ricco contratto di 3 anni per una cifra complessiva intorno ai 40 milioni di euro e già lunedì potrebbe sostenere le visite mediche.

Nella giornata odierna i due club avrebbero trovato l'accordo per la cessione a titolo definitivo dell'ex Genoa e Milan, reduce da una buona stagione in giallorosso (33 presenze e 11 gol). Restano ormai da definire soltanto gli ultimi dettagli, ma El Shaarawy sembra ad un passo dal lasciare la Roma dopo tre anni e mezzo in cui ha collezionato 139 presenze e 40 gol.