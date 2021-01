Roma, El Shaarawy: "Felice di essere tornato". In corso le visite mediche

E' tornato a Roma Stephan El Shaarawy. L'attaccante, dopo i 21 giorni di quarantena, ha potuto finalmente varcare la porta di Villa Stuart per le visite mediche di rito. Visite che, come sempre, preludono poi alla firma del contratto con i giallorossi. Il Faraone, che aveva rescisso con i cinesi dello Shanghai Shenua, torna a vestire i colori della squadra della Capitale. Ai cronisti presenti poche parole ma di grande soddisfazione: "Sono felice di essere tornato". ElSha sarà poi a Trigoria per cominciare gli allenamenti con la Roma agli ordini di Paulo Fonseca e, al momento, è lui uno dei sostituti di Edin Dzeko che è in partenza verso Milano sponda Inter.