Roma-Dzeko, tensione alle stelle: vuole la cessione, ma sarà in campo con l'Athletic

TUTTO BLOCCATO

Anche il destino si mette in mezzo tra Dzeko e l'Inter. L'attaccante bosniaco infatti giocherà anche l'amichevole contro l'Athletic che la Roma ha organizzato a Perugia per via dell'infortunio di Schick. La tensione però resta alta perché il bosniaco ha ribadito la volontà di essere ceduto all'Inter in questa sessione di mercato. Dzeko è infastidito e sperava che la trattativa con l'Inter si risolvessevelocemente, ma la Roma chiede 20 milioni più bonus. L'Inter non sblocca Dzeko

Proprio qui sta l'intoppo. Se Dzeko e Inter hanno già da tempo raggiunto un'intesa di massima sull'ingaggio e sulla durata dell'eventuale contratto, l'offerta dei nerazzurri è ferma da diverse settimane a 15 milioni di euro per l'attaccante in scadenza nel 2020. Una posizione stagnante come del resto quella della Roma che anzi, viste le prestazioni di Dzeko e l'apprezzamento di Fonseca, ha aumentato la richiesta a 20 milioni più 5 di bonus per lasciarlo partire. Risultato: nulla si muove e l'aria diventa sempre più tesa.

Dzeko lo dipingono come nervoso e infastidito, ma non a tal punto da andare al muro contro muro rifiutando convocazioni o di scendere in campo. Contro l'Athletic sarà regolarmente al centro dell'attacco così come probabilmente lo sarà domenica contro il Real Madrid quando la squadra giallorossa verrà presentata ai tifosi all'Olimpico. Quello sì potrebbe essere un momento di grande tensione, anche perché lo stesso Dzeko ha fatto sapere di non essere interessato ad altre destinazioni - vedasi l'offerta del Monaco di 20 milioni - che non siano l'Inter. Un bel inghippo.