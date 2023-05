Roma, dalla Francia: contatto Mourinho-Psg

DALLA FRANCIA

Secondo Rmc Sport il ds dei parigini Luis Campos avrebbe parlato con l'agente del portoghese di un possibile trasferimento la prossima estate

Il Paris Saint-Germain "accelera per Mourinho" e l'allenatore della Roma "è interessato al Psg". Ne sono convinti in Francia e in particolare lo riporta RMC Sport, secondo cui in estate il tecnico portoghese lascerà i giallorossi. Lo stesso farà Galtier e per sostituirlo, si legge, il club parigino avrebbe messo lo Special One in cima alla lista dei desideri tanto che il responsabile del mercato, Luis Campos, avrebbe già parlato con l'agente del tecnico, Jorge Mendes, trovando terreno fertile. "Mourinho è il favorito di Campos - scrive RMC Sport, precisando che l'emiro del Qatar, proprietario del club, sogna Zinedine Zidane, ma la trattativa è complessa - Se il ds avrà l'ultima parola sulla scelta dell'allenatore, Mourinho avrà già un piede nella capitale francese".

Il contratto di Mourinho con la Roma scade nel 2024 e Mou ha già declinato la proposta del Chelsea dicendo di voler prima parlare con i Friedkin. È chiaro che, nel caso non abbia rassicurazioni precise sulla volontà della società giallorossa di allestire una squadra all'altezza, potrebbe decidere di lasciare Roma dopo due anni di amore, magari dopo aver vinto anche l'Europa League. Nella capitale il tecnico guadagna 7 milioni netti, a Parigi lo stipendio sarebbe sicuramente molto più alto come anche le possibilità di spesa sul mercato.

Molto dipenderà quindi dalla volntà dello Special One, ma intanto Jorge Mendes è stato contattato ed è convinto di avere gli argomenti giusti per chiudere l'affare anche perché ha in procura diversi giocatori del Paris Saint-Germain: da Warren Zaïre Emery a Renato Sanches, passando per Vitinha e Danilo Pereira, fino ad arrivare a El Chadaille Bitshiabu.

