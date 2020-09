Roma, colpo in difesa: preso Kumbulla dal Verona

AFFARE FATTO

Paulo Fonseca ha avuto il suo difensore: la Roma ha ufficializzato l'arrivo in giallorosso di Marash Kumbulla, dopo l'ottimo campionato d'esordio in Serie A nella scorsa stagione. Il 20enne di origini albanesi, ma nato a Peschiera del Garda, si trasferisce nella capitale in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nell'affare con l'Hellas rientrano i cartellini di Cetin, Cancellieri e Diaby che vestiranno di gialloblù.

Dopo aver perso Kolarov, finito all'Inter, e nell'attesa di capire la fattibilità di un ritorno di Smalling dal Manchester United, la Roma ha assestato un colpo in difesa per assecondare le richieste del tecnico Fonseca. Con Fazio in uscita e fuori dai piani del tecnico portoghese, la società giallorossa si è mossa rapidamente per il talentuoso difensore del Verona che per tutta l'estate era stato accostato ai grandi club italiani.

La formula è quella di moda in questo strano mercato estivo, ovvero il prestito con riscatto, che diventerà obbligatorio da parte della Roma al verificarsi di determinate condizioni con un possibile esborso di 13,5 milioni di euro più 3,5 di bonus. Kumbulla ha firmato un contratto fino al giugno 2025.

“La Roma rappresenta un’opportunità e una sfida irrinunciabile”, ha dichiarato il neo giallorosso. “Sono stato conquistato dal progetto di questo Club e non ho avuto esitazioni nello sceglierlo: farò di tutto per non deludere le persone che hanno creduto in me”.

Nell'operazione, tre giocatori fanno il percorso inverso diventando nuovi tesserati del Verona: Cetin, che era già a disposizione di Juric in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni; l'attaccante esterno classe 2002 Matteo Cancellieri; il terzino sinistro classe 2003 Diaby.