Roma: incontro con Ramadani per Chiesa, sul tavolo anche Boga

L'esterno della Juventus è in cima alla lista dei desideri del club giallorosso, ma Ghisolfi vuole sondare il terreno anche per l'ex Atalanta e Sassuolo

La Roma comincia a fare sul serio per Federico Chiesa. Il club giallorosso ha in programma un incontro con l'agente dell'esterno della Juventus, Fali Ramadani, per provare a convincerlo a sposare il progetto di Daniele De Rossi. Il summit, che si terrà a stretto giro di posta, ha lo scopo di sondare le richieste economiche del giocatore e del suo procuratore, per poi valutare i margini di manovra.

Non si tratta di una trattativa semplice, naturalmente: la Juve ha un tavolo aperto per il rinnovo di contratto dell'azzurro oltre il 2025, in caso di mancato accordo sarebbe quasi obbligata a cederlo in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a zero tra un anno, ma Giuntoli non ha nessuna intenzione di svenderlo e la richiesta per il cartellino partirebbe da 40 milioni di euro.

La Roma sta lavorando ad alcune cessioni importanti (si è parlato per esempio di Abraham, Bove e Zalewski) proprio per avere da parte quel tesoretto necessario per piazzare il grande colpo, ma allo stesso tempo non vuole focalizzare tutte le sue attenzioni solo su Chiesa. Ecco perché con Ramadani si parlerà anche di un altro esterno classe '97, Jeremie Boga: l'ex Sassuolo è reduce da una buona stagione a Nizza (5 gol e 6 assist in 28 presenze), dove è sbarcato un anno fa dall'Atalanta proprio grazie al lavoro dell'attuale ds giallorosso Ghisolfi. L'ivoriano potrebbe essere una valida alternativa all'attaccante della Nazionale, ma anche un'aggiunta ulteriore per rimpolpare la batteria degli esterni offensivi.

