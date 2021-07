Roma, che beffa: Xhaka rinnova con l'Arsenal

MANOVRE GIALLOROSSE

Niente accordo tra l'Arsenal e i giallorossi: lo stallo ha fatto saltare l'affare

E' sfumato a sorpresa l'affare Xhaka per la Roma. Il centrocampista svizzero, messo al centro del suo progetto da José Mourinho, ha infatti deciso di accettare la proposta di rinnovo con l'Arsenal fino al 2025. Lo scrive Calciomercato.com, precisando che Xhaka aveva da tempo raggiunto un accordo con i giallorossi, che gli avevano offerto un quadriennale, ma anche che la Roma non era mai stata in grado di accontentare le richieste economiche dei Gunners fermandosi a quota 20 milioni, offerta ritenuta non adeguata dai londinesi.

Il rinnovo tra lo svizzero e l'Arsenal è questione di giorni, non è ancora nero su bianco ma dovrebbe trattarsi di una formalità. Meno facile è invece capire come la Roma possa trovarne il sostituto adeguato, dato che lo Special One puntava su di lui per costruire il suo centrocampo.