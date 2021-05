Roma, annuncio a sorpresa: il nuovo allenatore sarà José Mourinho

L'ANNUNCIO

Lo Special One torna in Italia 11 anni dopo, è la prima vera mossa della famiglia Friedkin

Giornata di rivoluzione in casa Roma. Dopo l'annuncio ufficiale dell'addio a Paulo Fonseca a fine stagione, il club giallorosso ha annunciato a sorpresa, sul proprio profilo Twitter ufficiale, che l'allenatore per la prossima stagione sarà José Mourinho, che torna quindi in Italia undici anni dopo dopo aver conquistato il Triplete con l'Inter nel 2010. Con il tecnico portoghese i giallorossi hanno raggiunto un accordo che lo legherà alla Società fino al 30 giugno del 2024.

"L'AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22": questo il tweet con cui la società giallorossa ha annunciato la scelta del nuovo tecnico e il ritorno in Italia dello Special One.

FRIEDKIN: "MOU FUORICLASSE, PROGETTO AMBIZIOSO"

"Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell'AS Roma". Lo dichiarano in una nota il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin. "José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un'esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto - aggiungono i Friedkin - L'ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club". "Quando José ci ha dato la sua disponibilità, abbiamo immediatamente colto l'occasione per parlare con uno dei migliori allenatori di tutti i tempi", ha dichiarato Tiago Pinto, General Manager dell'Area Sportiva. "Siamo stati impressionati dal suo desiderio di vincere e dalla sua passione per il gioco del calcio: per lui non contano i trofei vinti in carriera ed è sempre concentrato sul prossimo. Possiede la conoscenza, l'esperienza e la leadership per competere a tutti i livelli - ha aggiunto il dirigente portoghese - Siamo consapevoli di quanto, per poter costruire un progetto sportivo di successo, siano necessari il tempo, la pazienza e le persone giuste al posto giusto. Siamo decisamente convinti che José sarà l'allenatore perfetto per il nostro progetto, sia a breve sia a lungo termine. Tutti insieme, con la visione e l'ambizione di Dan e Ryan, costruiremo le fondamenta di una nuova AS Roma".

MOURINHO: "DAJE ROMA"

“Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione.

Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Allo stesso tempo, auguro a Paulo Fonseca le migliori fortune e chiedo ai media di comprendere che rilascerò dichiarazioni solo a tempo debito. Daje Roma!@asroma".