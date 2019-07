Roma, all-in su Higuain: c'è il via libera di Pallotta

L'OBIETTIVO

La Roma va all-inn su Higuain. Da Londra è infatti arrivato il via libera di Pallotta per aumentare il budget di mercato da investire su un attaccante e Petrachi si è già messo al lavoro per convincere il Pipita. Con la Juve, che considera l'argentino fuori dal progetto, l'intesa c'è già da tempo, ma il giocatore continua a fare resistenza. Resistenza che potrebbe cedere di fronte a un'offerta economica importante dei giallorossi, pronti poi a cedere subito Dzeko all'Inter una volta tesserato Higuain. E se l'argentino dovesse restare a Torino? Petrachi avrebbe comunque pronto un piano B che porta a Ben Yedder e Mariano Diaz.

A Roma, dunque, continua la caccia al bomber. Il prescelto, ormai è chiaro, è Higuain. Ma il Pipita probabilmente terrà i giallorossi in stand-by fino alla fine, nella speranza di riuscire a far cambiare idea alla Juve. Ipotesi molto difficile, vista la presa di posizione di Paratici, che ormai considera l'attaccante argentino fuori dai programmi. Un po' per motivi tecnici, un po' per considerazioni economiche (visto l'ingaggio di 7,5 mln più bonus del giocatore). A Fonseca serve un attaccante di ruolo. Uno che faccia reparto e segni. E il Pipita corrisponde perfettamente a questo identikit. A patto che accetti la sfida e abbia voglia di mettersi in gioco, sposando il progetto giallorosso per rilanciarsi e dimostrare di non essere un bomber "finito". Certo, per convincerlo serviranno motivi validi con tanti zeri. Ma ora Petrachi ha più budget per fargli cambiare idea.

E se dopo il lungo corteggiamento, alla fine l'operazione Higuian-Roma non dovesse andare in porto? Nella capitale si battono anche altre piste. Ai giallorossi piace Leao, ma al momento l'Inter è in vantaggio sul portoghese del Lilla. Dunque sotto con altri nomi. A Petrachi è stato offerto Mariano Diaz, che il Real ha messo sul mercato dopo l'arrivo di Jovic. Il profilo piace ai giallorossi e anche Baldini ha fatto qualche telefonata a Perez per far valere i buoni rapporti col presidente dei Blancos e sondare il terreno. L'altro nome sulla lista dei giallorossi per l'attacco poi è quello di Ben Yedder. Un vecchio pallino nella capitale e già accostato alla Roma nel 2014. Il franco-tunisino è molto considerato a Trigoria e l'affare potrebbe essere chiuso a cifre abbordabili. Ma per Petrachi trattare col Siviglia di Monchi non sarà facile visto l'addio burrascoso con l'ex ds. A meno che Ben Yedder non decida di avvalersi della "clausola di stabilità", norma che consente ai calciatori over 25 che non rinnovano da almeno tre anni di liberarsi dai due anni di contratto ancora in essere. La Roma sogna Higuain, ma resta vigile sul mercato degli attaccanti.