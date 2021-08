Roma, Abraham sbarcato a Ciampino. Ora le visite mediche

La Roma abbraccia Tammy Abraham. L'attaccante inglese è sbarcato all'aeroporto di Ciampino in orario (alle 13 come annunciato) insieme a Tiago Pinto e si è diretto subito a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Grande accoglienza da parte dei tifosi giallorossi presenti. Poi sarà la volta delle firme e dell'ufficialità. Il colpo di mercato richiesto da José Mourinho, dopo l'addio di Edin Dzeko, è realtà. L'attaccante ha lasciato il Chelsea per 40 milioni di euro ai quali si sommeranno i bonus.

afp