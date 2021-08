Roma, Abraham è vicino: l'Arsenal tentenna, l'attaccante verso il sì

Manovre giallorosse

Il pressing di Tiago Pinto a Londra sta per portare i frutti sperati, così Mourinho avrebbe il centravanti dei desideri

Tammy Abraham è sempre più vicino alla Roma. Il colpo di mercato richiesto da José Mourinho dopo l'addio di Edin Dzeko - ancora da ufficializzare - sembra prossimo al tanto desiderato "sì" ai giallorossi, con il suo amato Arsenal che non sta spingendo per averlo. Tiago Pinto è a Londra proprio per avere una risposta definitiva dal giocatore del Chelsea che ha già una proposta da oltre 5 milioni netti a stagione di ingaggio.

Con l'accordo con il Chelsea già trovato per la cifra record di 45 milioni di euro, un record per il club, il motivo delle lunghe tempistiche è il fatto che Tammy Abraham sia un tifoso dell'Arsenal, società che ha dimostrato interesse ma che ora sta tentennando. Per questo Tiago Pinto è volato a Londra per convincere personalmente il giocatore richiesto da José Mourinho in sostituzione di Edin Dzeko e la volontà di accontentare l'allenatore portoghese c'è tutta.

La punta inglese ha chiesto 5 milioni netti di ingaggio ed è stata accontentata e, con i Gunners in difficoltà a cedere Alexandre Lacazette, il 23enne sarebbe intenzionato a cedere al lungo corteggiamento giallorosso. A questo punto, l'unico ostacolo restante sembrerebbe proprio un ritorno in corsa dell'Arsenal di Mikel Arteta (che ha lo stesso procuratore di Abraham): questo scenario non è nell'aria, così la Roma è vicinissima ad accogliere un nuovo talentuoso attaccante.