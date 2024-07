Roma a caccia di una punta: il dopo Lukaku tra En-Nesyri, Mikautadze e Sorloth

MANOVRE GIALLOROSSE

Con l'attaccante belga sicuro partente e l'incognita Abraham, De Rossi ha bisogno di un riferimento al centro dell'attacco

© Getty Images Lukaku non ci sarà, Abraham forse e la Roma si ritrova a dover ricostruire l'attacco, soprattutto alla voce punta centrale. Sono vari i nomi sul taccuino della dirigenza giallorossa e tutti più o meno con le stesse caratteristiche. Piace molto il marocchino del Siviglia El Youssef En-Nesyri. Proseguono i contatti con il club andaluso che chiede 20 milioni di euro. Sull'attaccante c'è anche il forte interesse del Fenerbahce di Mourinho che ha già fatto un'offerta al giocatore di 6 milioni di euro netti.

C'è sempre aperta, comunque, la pista che porta al georgiano Mikautadze. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la Roma sarebbe pronta a un’offerta ufficiale che farà concorrenza a quella del Monaco, l'altro club interessato all’attaccante di proprietà del Metz che si è messo in luce a Euro 2024. Il presidente del club francese ha confermato come ci sia concorrenza sul georgiano: "Diverse squadre sono interessate a lui e le cose stanno procedendo lentamente. Ma potrebbe esserci un'accelerazione nella prossima settimana. Non c'è una cifra fissa, c'è concorrenza ed è molto positivo".

Più complicata la trattativa per arrivare a Sorloth, la punta norvegese del Villarreal che ha concluso alla grande la sua stagione in Liga. Il prezzo è oggettivamente alto, anche se è lui l'attaccante più gradito a De Rossi e al club. La Roma cercherà di abbassare la richiesta degli spagnoli, per ora ferma alla clausola da 38 milioni.