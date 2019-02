Rivoluzione Roma: via Monchi, assalto a Sarri

21/02/2019

La Roma ha in mente la rivoluzione a giugno e si chiama Maurizio Sarri al posto di Eusebio Di Francesco. I giallorossi, infatti, stanno andando all'assalto del tecnico toscano che sta vivendo un periodo molto difficile alla guida del Chelsea. Il primo contatto c'è già stato a Londra con una cena insieme a Franco Baldini, consigliere di Pallotta, che ha un peso importante in società. E in futuro potrebbe averne sempre di più visto che anche il ds Monchi sta pensando all'addio.

Sarri è a un passo dall'esonero immediato ma anche se dovesse essere "graziato" ora. al termine della stagione la sua avventura in Blues finirà certamente. Qui entra in gioco la Roma che, come scrive Repubblica, ha già sondato il terreno con il tecnico toscano con qualche telefonata e appunto una cena. Un corteggiamento nel vero senso della parola. Già vicino nel 2015, Sarri può sedersi sulla panchina capitolina quattro anni più tardi.



Molto probabile anche l'addio del ds Monchi, principale sponsor di Di Francesco, che è corteggiato dall'Arsenal, ma potrebbe tornare anche al Siviglia nella veste di presidente. Pallotta prepara la rivoluzione: in società e in panchina.