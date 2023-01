Brasile, Carlos Alberto: "Mourinho forse prossimo ct"

© Getty Images

José Mourinho prossimo ct portoghese? No, del Brasile. Dopo il Mondiale 2022 in Qatar diverse voci hanno interessato l'allenatore della Roma, su tutte quelle che lo riporterebbe a casa, in Portogallo. E invece, secondo Carlos Alberto, ex centrocampista brasiliano che Mou aveva allenato al Porto, lo Special One è un serio candidato alla panchina verdeoro: "Non dovrei dirlo ma vi do un'informazione: forse Mourinho sarà il prossimo allenatore del Brasile. Non posso dire da dove viene questa informazione ma lui mi ha chiesto di fargli da assistente".