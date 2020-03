Lipsia, Schick: "L'Italia era un sogno, ma ora voglio la Premier"

Da quando ha lasciato Roma per vestire la maglia del Lipsia, Patrik Schick sembra rinato, tanto che grazie alle sue prestazioni prima dello stop dovuto al coronavirus sembra molto vicino ad essere riscattato dal club tedesco, che verserà 29 milioni di euro nelle casse dei capitolini. "Il Lipsia è stata una decisione giustissima per la mia carriera - ha raccontato l'attaccante a iSport.cz - Avevo parlato anche col Dortmund, Leverkusen e Schalke qui in Germania. In Inghilterra c’erano Everton, Crystal Palace e in Spagna il Valencia. Ma sentivo che il Lipsia mi desiderasse di più, mi piaceva lo stile di gioco e l’allenatore Nagelsmann. Ora sono sicuro di aver scelto bene”. Parlando poi del proprio futuro, il classe 1996 ha fatto capire di avere le idee molto chiare: “Quando ho lasciato la Repubblica Ceca il mio sogno era l’Italia e l’ho realizzato – ha detto - Ora sono molto attratto dall’Inghilterra, sono sincero".