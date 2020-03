Serie A: la Roma lancia la #CalcioGoalChain, tutti gli altri rispondono

Una catena social per spezzare la noia dei giorni di quarantena. La Roma ha lanciato su Twitter la #CalcioGoalChain, postando sul proprio profilo il video di un gol di Nainggolan a San Siro contro l'Inter, nel 2017, e chiedendo ai nerazzurri di rispondere con il video di un'altra rete, contro un nuovo avversario. È dunque stata la volta di Blanc, nel 2000, contro il Napoli, che a sua volta ha dovuto rispondere e così via. Un gioco social che ha coinvolto moltissime squadre, di Serie A e Serie B e che non è ancora terminato...