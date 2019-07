La Roma ufficializza Mancini: operazione da 23 milioni

17/07/2019

Concluso l'iter burocratico, la Roma ha annunciato l'ingaggio di Gianluca Mancini. Il difensore arriva dall'Atalanta per rinnovare un reparto che con Fonseca presenterà diverse novità Pau Lopez e Spinazzola e altri innesti in attesa. Mancini sbarca in prestito fino al 30 giugno per 2 milioni di euro più obbligo di riscatto fissato a 13 milioni al verificarsi di determinate condizioni più altri 8 di bonus. Per il giocatore contratto fino al 2024.