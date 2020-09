La Roma tenta il colpo Depay, anche il Barcellona in corsa

IL COLPO

Mentre Roma e Napoli continuano a lavorare sullo scambio Under-Milik e la Juventus non perde di vista Dzeko, in casa giallorossa non si fermano i movimenti di mercato in entrata sul fronte offensivo. E il nome uscito nelle ultime ore fa sognare i tifosi, visto che porta a Memphis Depay: l'attaccante olandese, in scadenza di contratto con il Lione nel 2021, può lasciare la Ligue 1 per approdare nella Capitale.

Non una semplice suggestione visto che è stato lo stesso Jean-Michel Aulas, presidente dell'Olympique, a rivelarlo durante un'intervista a Telefoot: "Il contratto di Depay scadrà a breve e se Koeman lo chiama al Barcellona per lui sarà una forte tentazione. Ma sul giocatore c'è anche la Roma".

È proprio il Barça il principale ostacolo sulla strada che porterebbe il 26enne in Serie A, visto che il nuovo tecnico blaugrana cercherà di circondarsi di giocatori già allenati nell'Olanda ma la Roma può comunque sperare, soprattutto se poi il prescelto per sostituire Suarez fosse Lautaro Martinez.

C'è poi da convincere un ex giallorosso come Rudi Garcia, il tecnico del Lione ha già espresso la sua posizione: "Vietato toccare la squadra". Ma, considerando la scadenza nel 2021, per i francesi cedere quest'anno Depay sarebbe l'unico modo per monetizzare.