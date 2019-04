La Roma stuzzica Conte: super ingaggio e incontro con Totti

25/04/2019

Dall'addio al Chelsea il profilo di Conte è accostato a turno a tantissime squadre in giro per l'Europa, dal Real Madrid all'Inter passando per il Bayern Monaco e il Psg, ma l'unica offerta concreta arrivata agli occhi del tecnico al momento sarebbe quella della Roma. Secondo il Corriere della Sera i giallorossi avrebbero messo sul piatto un triennale da 9,5 milioni di euro netti a stagione con Conte che nelle scorse settimane, mentre tutti davano per scontato il suo matrimonio con l'Inter, avrebbe incontrato Francesco Totti.



La sfida è chiara: riportare la Roma a lottare per lo scudetto dopo diversi anni, ma prima di prendere una decisione - e, chissà, in attesa di scatenare un'asta al rialzo a suo favore - Conte ha chiesto anche diverse garanzie tecniche tra cui la permanenza di Kolarov (in rotta coi tifosi), Manolas (che in molti danno a un passo dalla Juventus) e Dzeko (che piace all'Inter). Insomma, una fumata bianca ancora da conquistare.



Se Conte è l'obiettivo numero uno, magari con l'arrivo del nuovo ds dal Torino Petrachi che è un suo grande amico, le alternative non mancano: Sarri è un'opzione, ma anche Giampaolo e Gasperini.