La Roma saluta Fonseca: "Grazie mister per questi due anni con noi"

IL TWEET

Il tweet del club giallorosso: "In bocca al lupo per il futuro"

Prima del fischio d'inizio dell'ultima gara di campionato contro lo Spezia, la Roma ha salutato Paulo Fonseca, che a luglio verrà sostituito da José Mourinho, con un tweet sul proprio profilo ufficiale. Quella di stasera sarà l'ultima partita sotto la guida di Paulo Fonseca - si legge -. Grazie Mister per questi due anni con noi. Insieme abbiamo affrontato difficoltà inedite, lontano dai nostri tifosi In bocca al lupo per il futuro e daje Roma per la sfida di questa sera!". Getty Images

IL TWEET DELLA ROMA



JUAN JESUS SI CONGEDA: "THE LAST DANCE"

Juan Jesus, a conferma dell'addio certo ormai da diverse settimane, ha postato una foto sui social con una didascalia chiarissima: "The last dance" (L'ultimo ballo, ndr).