La Roma non si ferma più: Wijnaldum è vicino e Zaniolo resta

DOPO DYBALA

La società giallorossa sta allestendo una rosa di altissimo livello per la prossima stagione

Dopo la sontuosa presentazione di Dybala, la Roma non ha intenzione di fermarsi. Prossimo obiettivo Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese del Psg. La trattativa è a buon punto ed è molto probabile che si possa chiudere a breve. C'è la volontà di trasferirsi alla corte di Mou del giocatore. Una volontà che lo spinge all'ipotesi di ridursi lo stipendio attuale (9 milioni di euro) per facilitare il trasferimento in Italia.

Anche se dalla società non arrivano conferme, Dan e Ryan Friedkin sono segnalati a Parigi. Un viaggio che lascia pensare a una svolta decisiva nella trattativa che porterebbe l'olandese in giallorosso. Con il Psg si discute sulla formula. L'ipotesi sul tavolo è quella del prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a partire dal 2023, vincolandolo a bonus di facile raggiungimento, con la possibilità, a quel punto, di poter usufruire, da parte della Roma, del decreto crescita. Il like messo da Wijnaldum al post sulla presentazione di Dybala, è un segnale molto forte su dove voglia andare a giocare il prossimo anno.

© instagram

A tutta questa elevata batteria di acquisti, si aggiunge la quasi certezza del fatto che Zaniolo sia destinato a restare. Il raffreddamento della trattativa con la Juventus rende molto difficile pensare che il gioiello giallorosso possa, a questo punto, cambiare maglia. Un ulteriore rinforzo per una rosa ad alto tasso tecnico.