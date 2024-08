La Roma corre sul mercato: con Dovbyk spesi oltre 100 mln. E non è finita

MANOVRE GIALLOROSSE

Il nuovo direttore sportivo porterà nella Capitale almeno un esterno difensivo: Bellanova in pole. Spazio anche alle cessioni

© Getty Images Soulé-Dybala-Dovbyk: il nuovo attacco della Roma promette bene. In pochi giorni il ds Ghisolfi ha consegnato a De Rossi due rinforzi di spessore che vanno nella direzione tracciata dallo stesso tecnico. "Voglio gente che ha fame" aveva detto lo stesso ex capitano lo scorso maggio, accontentato dal nuovo dirigente. Cruciale la volontà dei Friedkin, che dall'inizio del mercato hanno speso la bellezza di oltre 100 milioni di euro. Un deciso cambio di rotta rispetto all'era Tiago Pinto, determinata anche dall'addio di diversi elementi che pesavano tanto sul monte ingaggi. Qualche nome? In primis Lukaku, senza dimenticare Spinazzola, Aouar, Rui Patricio, Azmoun e Renato Sanches.

Vedi anche roma Roma, l'agente di Soulé: "La Juve lo ha mandato via perché ha problemi di soldi"

Un risparmio notevole, che ha permesso alla Roma di riscattare Angelino, e di assicurarsi lo stesso Dovbyk, preceduto da Soulé, La Fee, Dahl e Sangaré. Senza dimenticare lo svincolato Ryan, vice Svilar designato. E sul fronte acquisti non è finita qui: arriverà sicuramente anche un esterno, con un Raoul Bellanova sempre in pole davanti ad Assignon. Ghisolfi, già celebrato dai supporter capitolini, dovrà nel frattempo trovare una sistemazione per Tammy Abraham (c'è sempre il Milan), Shomurodov, forse Bove, Kumbulla e Karsdorp, da tempo in lista di sbarco. I botti comunque non sono finiti: i romanisti sognano già un undici versione Champions.