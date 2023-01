La Roma ci prova per Muriel: si tratta con l'Atalanta

© Getty Images

La situazione di Nicolò Zaniolo è ancora complicata e non si sblocca. In casa Roma stanno comunque cercando un sostituto del classe 1999 che sarà messo ai margini della rosa. Il nome circolato nelle ultime ore è quello di Luis Muriel: il colombiano è in uscita dall'Atalanta e Tiago Pinto sta cercando di capire la fattibilità dell'operazione. Corsa contro il tempo, ma l'obiettivo è quello di regalare un giocatore offensivo a Mourinho. Prestito con diritto di riscatto la formula che devono accettare i nerazzurri. Muriel in questa stagione è spesso partito dalla panchina e ora l'esplosione di Hojlund, insieme a quella di Lookman, potrebbe relegarlo ancora di più ai margini delle scelte di Gasperini.