Klopp alla Roma fa impazzire i social, dagli USA confermano: "Non è impossibile"

Klopp sulla panchina della Roma. All'inizio sembrava soltanto una suggestione alimentata da un video enigmatico postato dal profilo del Friedkin Group che ha fatto letteralmente impazzire i social della Capitale, ma ora si sta trasformando sempre più in un'ipotesi concreta, come ha confermato all'Adnkronos una fonte americana che conosce da vicino gli affari della famiglia Friedkin: "Non è un'opzione impossibile - ha detto - Sarebbe una scelta tutta sua, che romperebbe gli schemi e riporterebbe l’entusiasmo incontrollabile che seguì l’annuncio di Josè Mourinho. Non so se ci riuscirà ma ho pochi dubbi sul fatto che ci stia provando…”.