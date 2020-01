Inter, per Politano ora c'è anche la Roma

NUOVO OBIETTIVO

La certezza è che Matteo Politano è sul mercato ma quale sia la destinazione dell'esterno d'attacco dell'Inter ancora non è chiaro. Dopo essere stato cercato dal Napoli (nell'ambito di uno scambio con Llorente), corteggiato dal Milan (con l'ipotesi di un passaggio in nerazzurro di Kessie) e avvicinato dalla Fiorentina (con l'Inter pronta a strappare un'opzione per Castrovilli o Chiesa) ecco che sul giocatore è piombata (nuovamente) anche la Roma. L'ex giocatore del Sassuolo, che proprio in giallorosso è calcisticamente cresciuto senza però mai esordire in prima squadra, il mese scorso era stato individuato come possibile rinforzo in caso di cessione di Cengiz Under, oggi invece è tornato in primo piano sul taccuino di del ds romanista Petrachi a causa dell'infortunio di Zaniolo.

La Roma ha numericamente bisogno di rinfoltire il reparto avanzato e, oltretutto, visto anche il modulo di Fonseca quella giallorossa sarebbe per Politano la soluzione tatticamente più consona alle sue caretteristiche. L'Inter non ha certo intenzione di alzare barricate (gli spazi per Politano si sono sensibilmente ridotti con l'arrivo in panchina di Antonio Conte) ma intende monetizzare la cessione del giocatore valutato non meno di 25 milioni. I giallorossi, per il momento, si sono limitati a sondare il terreno con il giocatore, ottenendo dal suo entourage una risposta positiva. Ora, semmai, si tratta di lavorare con Marotta.