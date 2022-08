Il Tottenham all'assalto di Zaniolo, lo vuole Conte. La Roma resiste e prende Belotti

L'OFFERTA

Offerta da 55 milioni di euro complessivi rispedita al mittente. Il giocatore vuole ripagare la fiducia di Mourinho

Dopo l'entusiasmo per gli arrivi dal sapore internazionale di Dybala e Wijnaldum, per la Roma è giunto il momento di difendere questo status cercando di resistere alle offerte in arrivo per alcuni dei propri talenti. Il più discusso e seguito è Nicolò Zaniolo per il quale il Tottenham sembra pronto a fare sul serio. L'incontro tra Paratici e Tiago Pinto non è un segreto, ma l'offerta da 55 milioni di euro complessivi non ha scalfito la resistenza di Mourinho.

Un "no" deciso che però non ha fatto desistere gli Spurs, pronti a loro volta ad accontentare la richiesta di Antonio Conte e quindi a tornare all'assalto del trequartista. La situazione finanziaria della Roma non è un'alleata per lo Special One e la richiesta di Pinto è di almeno 50 milioni di euro solo cash, senza contropartite tecniche. Cifra importante, ma non impossibile per il Tottenham.

Resta da capire anche la volontà del giocatore dopo una prima parte d'estate turbolenta in cui l'addio sembrava certo, salvo poi rientrare. Il clima intorno a Zaniolo si è tranquillizzato e anche la fiducia di Mourinho sembra averlo convinto a giocarsi il proprio futuro nella Roma, magari aiutando Andrea Belotti a inserirsi nella nuova realtà.

Sì perché il "Gallo" ha rifiutato la corte del Wolverhampton e vuole solo la Roma, da svincolato. La trattativa per il contratto procede spedita e in settimana è attesa la fumata bianca.