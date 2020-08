Il Manchester United dice no: Smalling saluta la Roma

FINE PRESTITO

Sabato l'ultima partita con la maglia giallorossa, domenica l'ultimo allenamento a Trigoria. L'avventura di Chris Smalling con la Roma sta per volgere al termine. Il Manchester United ha infatti rifiutato l'estensione del prestito e, a meno di colpi di scena (ci sono 36 ore per la consegna delle liste Uefa), la stagione del difensore inglese si chiuderà lunedì quando scadrà l'accordo sottoscritto coi Red Devils per permettere di giungere al termine del campionato.

Smalling quindi non sarà a disposizione di Fonseca per l'impegno col Siviglia negli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì a Duisburg. La situazione comunque non impedirà alla Roma di valutare nuovi tentativi di accordo con lo United in vista della prossima stagione.