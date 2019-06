El Shaarawy-Shanghai, la Roma frena: ballano 5 milioni

27/06/2019

Per lo sbarco cinese del Faraone, dunque, c'è ancora molto da lavorare. Con Manolas in uscita, la Roma non ha fretta di vendere El Shaarawy e non vuole far sconti sui 20 milioni richiesti. Cifra che, per ora, i cinesi non hanno ancora pareggiato, restando inchiodati a 15 mln più bonus. Ma non è tutto qui. Anche sul fronte ingaggio, infatti, sono emerse alcune perplessità che il diretto interessato avrebbe cercato di sgombrare contattando direttamente Guarin per avere garanzie sui pagamenti degli ingaggi. Rassicurazioni che l'ex Inter ha dato senza batter ciglio, invitando Elsha a raggiungerlo in Cina.