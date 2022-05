Dybala sempre più verso un futuro italiano: anche la Roma vuole la Joya

LA TRATTATIVA

Oltre all'Inter si sta muovendo anche la società giallorossa, che vuole aumentare la qualità offensiva della squadra guidata da Mourinho

Si sa che Jorge Antun, l'agente di Dybala, si è sentito con Beppe Marotta per parlare di un possibile futuro nerazzurro del suo assistito, contatti informali, al momento, che non hanno dato il via a una trattativa vera e propria. Così come si sa che da Liga e Premier ci sono squadre che si sono mosse per sondare l'entourage dell'argentino. Arsenal, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Siviglia, nello specifico, stanno valutando l'ipotesi Joya. Secondo il Corriere dello sport, però, si è mossa concretamente anche la Roma.

Si parte da due dati di fatto: l’apprezzamento di Mourinho che, dopo l’ultimo Roma-Juve all’Olimpico si è avvicinato a Paulo dicendogli "sei un grande giocatore, mi piacerebbe tanto allenare uno come te" e l'interesse dell'argentino per una soluzione come quella giallorossa. Antun, negli ultimi giorni, era a Roma con la sua famiglia e quella del suo assistito. Aveva in programma un incontro con Thiago Pinto, che però è stato rimandato perché Friedkin, dopo la sconfitta di Firenze, aveva poca voglia di programmare un futuro in cui non è ancora chiaro se la sua società potrà partecipare o meno alle coppe europee.

I giallorossi, in ogni caso, devono superare la concorrenza di club di alto livello e per farlo possono puntare sulla voglia di Dybala di sentirsi protagonista e al centro di un progetto tecnico e non solo uno dei tanti. Ha voglia di tornare ai livelli più alti per guadagnarsi un posto da protagonista nei prossimi Mondiali.