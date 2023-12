Bonucci torna in Italia: accordo con la Roma, c'è l'ok di Mourinho

© Getty Images

Leonardo Bonucci è in procinto di approdare alla Roma. I tifosi giallorossi sono divisi sulla bontà dell'operazione, Mourinho no: il tecnico portoghese ha dato il sì definitivo alla conclusione dell'affare, adesso alle battute finali. L'ex Juventus, fortemente desideroso di tornare in Italia, lascerà immediatamente l'Union Berlino per firmare con i capitolini. Il 36enne, che ha voglia di rilanciarsi nella speranza di riconquistare la Nazionale in vista di Euro2024, firmerà fino al termine della stagione con uno stipendio che non dovrebbe superare i 2,5 milioni di euro lordi come svela Il Messaggero. Tiago Pinto non verserà alcun costo per il cartellino: si tratterebbe quindi, di un affare a costo zero. Una manna per la Roma, alle prese con non pochi vincoli economici.