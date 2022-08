Belotti pronto ad abbracciare Mourinho: è atteso a Roma per le visite mediche

CI SIAMO

Il Gallo potrebbe andare in panchina sabato contro la Juve. Per il rinforzo a centrocampo Tameze del Verona e Nandez del Cagliari

© Getty Images Voleva la Roma a tutti i costi, rispedendo al mittente tutte le offerte che gli sono arrivate negli ultimi tempi (Nizza, Wolverhampton e anche la Lazio). Da svincolato ha aspettato i giallorossi per un mese e mezzo dopo l'intesa di massima e ora è pronto per correre da José Mourinho, che lo ha scelto come vice Abraham. A sbloccare la situazione il trasferimento di Felix alla Cremonese per 6 milioni di euro più 3 di bonus. Da sistemare gli ultimi dettagli poi Andrea Belotti potrà cominciare la sua nuova vita calcistica dopo sette anni al Torino. In giornata o al massimo domani è atteso nella Capitale per le visite mediche poi ci sarà la firma di un triennale a tre milioni di euro a stagione. Sarà comunque una corsa contro il tempo per cercare di portarlo in panchina già nella sfida di sabato alle 18.30 all'Allianz Stadium contro la Juve.

Con l'arrivo del rinforzo in attacco - Belotti vestirà i panni del vice Abraham ma in caso di necessità Mourinho potrebbe utilizzarlo anche in coppia con l'inglese e in giallorosso ritroverà Dybala con cui ha già giocato a Palermo - serve ora il sostituto dell'infortunato Wijnaldum. Subito tramontata l'ipotesi Zakaria, che a gennaio rifiutò la Roma preferendo la Juve: Pinto non ha dimenticato. Resta viva la pista che porta a Tameze, valutato 10 milioni dal Verona, ma il ds giallorosso punta ad averlo in prestito con diritto di riscatto. Un altro nome che piace alla Roma è quello di Nandez ma il Cagliari vuole cederlo ad almeno 13 milioni di euro. Paredes è un profilo molto gradito ma per l'argentino del Psg la Juve è in pole. Si è fatto avanti Nainggolan, che ha un contratto con l'Anversa fino al 2023, proponendosi alla sua ex squadra, ma il suo ritorno è molto improbabile.