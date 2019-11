Attenta Roma: lo United ha 60 milioni per Zaniolo

Si profila una sfida inglese per avere Nicolò Zaniolo, se la Roma entrasse nell'ordine d'idee di cedere il suo gioiello. Il 'Daily Express' scrive infatti, sia nell'edizione cartacea che su quella online, che il vicepresidente esecutivo del Manchester United Ed Woodward la prossima estate è pronto a fare un'offerta di 52 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro) alla Roma per avere Zaniolo. Dovrà però guardarsi, sempre secondo lo stesso giornale, dalla concorrenza del Tottenham, perché anche Josè Mourinho, appena arrivato sulla panchina degli Spurs, si sarebbe calcisticamente 'innamorato' del romanista. 'Mou' lo vorrebbe per fargli prendere il posto di Eriksen, che non firmerà il rinnovo di contratto e a luglio lascerà la squadra londinese. Quanto allo United, oltre a Zaniolo vorrebbe anche il giovane bomber norvegese Erling Haaland, seguito da alcuni club italiani, ma il Salisburgo avrebbe già raggiunto, scrive il 'Daily Express', un accordo con l'altro club targato Red Bull, ovvero il Lipsia, per il trasferimento dell'attaccante in Germania.