Roma, ultimo colpo: testa a testa Luiz Henrique-Leweling con il tedesco in vantaggio, i dettagli

Dopo una rincorsa durata un'estate intera, sul taccuino della Roma per il ruolo di esterno sono rimasti solo due nomi: Luiz Henrique o Jamie Leweling. Il secondo, tedesco in forza allo Stoccarda, sembra al momento leggermente favorito sul brasiliano dello Zenit. Le motivazioni, ça va sans dire, sono soprattutto quelle legate alle necessità di rosa: Leweling è un giocatore più duttile, gioca su entrambe le fasce e avrebbe più spot dove essere inserito da Gasperini. I giallorossi continuano a trattare su due tavoli contemporaneamente, ma la chiusura per uno dei due deve arrivare necessariamente nell'ordine di ore perché il 1 settembre alle 20.00 Big Ben dirà stop al calciomercato.
Le modalità
L'acquisto di uno dei due calciatori, con Leweling favorito, sarà completato in ogni caso in prestito con obbligo di riscatto. A favore del tedesco, inoltre, ci sarebbe la possibilità concreta che lo Stoccarda accetti l'obbligo condizionato a differenza dello Zenit che vorrebbe essere certo di vendere. I russi hanno investito una cifra considerevolissima sull'ex Botafogo, 35 milioni, all'epoca reduce da una storica vittoria in Libertadores ma ne hanno ricavato poco in termini di prestazioni (54 presenze, 8 gol, 7 assist) e vorrebbero rientrare della spesa.