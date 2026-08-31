Roma, ultimo colpo: testa a testa Luiz Henrique-Leweling con il tedesco in vantaggio, i dettagli

Dopo una rincorsa durata un'estate intera, sul taccuino della Roma per il ruolo di esterno sono rimasti solo due nomi: Luiz Henrique o Jamie Leweling. Il secondo, tedesco in forza allo Stoccarda, sembra al momento leggermente favorito sul brasiliano dello Zenit. Le motivazioni, ça va sans dire, sono soprattutto quelle legate alle necessità di rosa: Leweling è un giocatore più duttile, gioca su entrambe le fasce e avrebbe più spot dove essere inserito da Gasperini. I giallorossi continuano a trattare su due tavoli contemporaneamente, ma la chiusura per uno dei due deve arrivare necessariamente nell'ordine di ore perché il 1 settembre alle 20.00 Big Ben dirà stop al calciomercato.