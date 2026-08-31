Lecce, arriva l'esterno offensivo Monteiro

Ultime ore di calciomercato e il Lecce piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo di proprietà dello Young Boys, che è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Italia. L'attaccante, classe 1999, arriverà nella giornata di oggi nel Salento per sottoporsi alle visite mediche, per poi sottoscrivere il contratto che lo legherà al club di via Costadura. Monteiro ha già siglato, nel massimo campionato svizzero in corso, 3 gol e 1 assist in cinque gare disputate, realizzando anche 3 gol in 7 gare nell'ultima Europa League.