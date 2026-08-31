Lecce, arriva l'esterno offensivo Monteiro

31 Ago 2026 - 11:41
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Ultime ore di calciomercato e il Lecce piazza un nuovo colpo in entrata. I giallorossi hanno concluso l'acquisto di Joel Monteiro, esterno offensivo di proprietà dello Young Boys, che è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Italia. L'attaccante, classe 1999, arriverà nella giornata di oggi nel Salento per sottoporsi alle visite mediche, per poi sottoscrivere il contratto che lo legherà al club di via Costadura. Monteiro ha già siglato, nel massimo campionato svizzero in corso, 3 gol e 1 assist in cinque gare disputate, realizzando anche 3 gol in 7 gare nell'ultima Europa League.

Ultimi video

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

00:34
MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

02:06
CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

01:05
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

00:46
CLIP STUDIO RAIMONDI SU LEAO PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Leao-Milan, ora è davvero finita: Rafa al Galatasaray, è già partito per la Turchia

01:18
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

00:47
Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

01:52
Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

01:34
Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

00:56
Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

I più visti di Mercato

MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

Rafael Leao-Milan, telenovela finita: è fatta con il Galatasaray

Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:38
Cagliari, Gagliardini in arrivo da svincolato
Alexis Saelemaekers
12:12
L'Atalanta ci prova per Saelemaekers: la posizione del Milan è chiara
11:41
Lecce, arriva l'esterno offensivo Monteiro
11:37
Fiorentina, altro colpo in attacco: è fatta per l'arrivo di Gnonto
Nico Gonzalez
11:21
Juve, blindato Nico Gonzalez: addio solo in un caso