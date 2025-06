Roma, su N'Dicka c'è il Marsiglia: possibile scambio con Koné

La Roma deve fare una cessione importante entro il 30 giugno e tra i candidati c'è sicuramente Evan N'Dicka. La società giallorossa deve fare una plusvalenza di oltre 20 milioni per rientrare nei paletti del Settlement Agreement con la UEFA. Arrivato a parametro zero due anni fa, N'Dicka può garantire alla Roma una plusvalenza netta e sistemare così i conti entro fine mese. Dopo alcuni contatti con club di Premier League, in queste ore i giallorossi hanno aperto i dialoghi con il Marsiglia. De Zerbi stima molto N'Dicka e lo vorrebbe all'OM, che però non può accontentare le richieste economiche della Roma. Per questo Frederic Massara sta lavorando a uno scambio che può coinvolgere Ismaël Koné. Il centrocampista classe 2002 è una conoscenza del ds giallorosso, visto che da febbraio ha giocato in prestito con la maglia del Rennes.