Cremonese, accordo con Nicola: manca solo la risoluzione col Cagliari

Salvo clamorosi colpi di scena sarà Davide Nicola il nuovo allenatore della Cremonese. I grigiorossi dopo aver deciso di interrompere il rapporto con Giovanni Stroppa hanno scelto il tecnico ex Cagliari per inseguire il sogno salvezza dopo la promozione di poche settimane fa. Nicola ha avuto diversi colloqui con la Cremonese prima di dare il via libera definitivo, trovando l'accordo per tornare in panchina dopo l'addio al Cagliari. L'unica cosa che manca per l'annuncio di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese è la risoluzione con la società rossoblu, che da qualche giorno ha iniziato il nuovo progetto con Fabio Pisacane. Si tratta di una pura formalità, nelle prossime ore Davide Nicola potrà iniziare la sua nuova avventura sulla panchina della Cremonese.