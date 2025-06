Inter, accordo a un passo per Bonny: offerta alzata a 24 milioni

L'Inter è sempre più vicina ad Ange-Yoan Bonny. L'attaccante del Parma è il principale obiettivo dei nerazzurri per rinforzare l'attacco a disposizione di Cristian Chivu. Dopo aver allenato il classe 2003 nei mesi di Parma, il tecnico dell'Inter ha dato il via libera a un obiettivo che i nerazzurri inseguivano già da diverse settimane. Come confermato anche da Beppe Marotta nei giorni scorsi i dialoghi tra i due club sono continui e nelle ultime ore si è ridotta la distanza tra le parti. L'Inter ha alzato l'offerta arrivando a 24 milioni di euro di parte fissa, con il Parma che ne chiedeva 25 più bonus. Andranno limati ancora alcuni dettagli, ma Bonny si avvicina a grandi passi all'Inter che vuole chiudere così il primo rinforzo in attacco dopo gli arrivi di Sucic e Luis Hernique.