Cristiano Ronaldo resta in Arabia: pronto il rinnovo con l'Al Nassr

Cristiano Ronaldo rimarrà in Arabia Saudita almeno per un altro anno. Il fuoriclasse portoghese, che a febbraio ha festeggiato 40 anni, vestirà la maglia dell'Al Nassr almeno fino al 30 giugno 2026. L'accordo per il rinnovo di contratto è stato trovato, resta solo da stabilire se CR7 firmerà un accordo annuale o biennale, prolungando così la sua permanenza in Arabia fino al 2027. Dopo aver salutato quest'oggi Stefano Pioli, pronto a tornare sulla panchina della Fiorentina, Cristiano Ronaldo conferma la serietà del progetto arabo sposando la causa Al Nassr per almeno un'altra stagione. Dopo le tanti voci su un suo possibile addio, con tentativi dalla MLS e dal calcio sudamericano, CR7 ha deciso di rimanere ancora in Arabia e tra poco conoscerà anche quello che sarà il prossimo allenatore dell'Al Nassr.