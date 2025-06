Napoli, Rafa Marin in prestito al Villarreal: riscatto fissato a 15 milioni

Rafa Marin è pronto a lasciare il Napoli dopo una sola stagione in Italia. Il difensore centrale spagnolo, stando a quanto riportato da As, è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Villarreal. Dopo aver cercato Rafa Marin a gennaio, il submarino amarillo ha concretizzato il suo interesse per l’ex Alaves anche in questi giorni e il Napoli ha aperto alla cessione dello spagnolo. L’operazione verrà definita in prestito oneroso da circa un milione di euro con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni. La cessione di Rafa Marin è stata approvata da Conte, con il posto dello spagnolo che sarà preso da Luca Marianucci nelle rotazioni del pacchetto arretrato del Napoli. Prima di definire nel dettaglio l’operazione servirà anche il via libera del Real Madrid, che vanta con il Napoli un diritto di prelazione per Rafa Marin che però non verrà esercitato.