La Roma tiene Ghilardi: scatta l'obbligo di riscatto, le cifre dell'affare

Il pareggio ottenuto contro la Juventus lo scorso 1° marzo non ha portato solo un punto in classifica, ma ha fatto scattare il riscatto di Daniele Ghilardi da parte della Roma. Con il primo risultato utile del mese, sono maturate le condizioni pattuite in estate col Verona: la Roma acquista così il difensore a titolo definitivo per una cifra di 7,5 milioni di euro.