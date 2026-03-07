La Roma tiene Ghilardi: scatta l'obbligo di riscatto, le cifre dell'affare

Daniele Ghilardi è a tutti gli effetti un giocatore della Roma. Il punto con la Juve fa scattare l'obbligo di riscatto dal Verona: ecco quanto costerà ai giallorossi.

07 Mar 2026 - 16:16

Il pareggio ottenuto contro la Juventus lo scorso 1° marzo non ha portato solo un punto in classifica, ma ha fatto scattare il riscatto di Daniele Ghilardi da parte della Roma. Con il primo risultato utile del mese, sono maturate le condizioni pattuite in estate col Verona: la Roma acquista così il difensore a titolo definitivo per una cifra di 7,5 milioni di euro.

