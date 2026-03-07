Juve, deciso il futuro di Bernardo Silva

07 Mar 2026 - 15:29

Il lungo matrimonio tra il Manchester City e Bernardo Silva sembra essere giunto ai titoli di coda. Secondo Matteo Moretto, il centrocampista portoghese che piace anche alla Juventus si appresta a lasciare i Citizens alla fine della stagione in corso. Nonostante l'importanza tattica nello scacchiere di Pep Guardiola, non ci sono trattative in corso per il rinnovo del suo contratto: lo scenario più probabile, dunque, è che Silva saluti Manchester a giugno come agente libero. Dopo anni di successi in Premier League, il classe '94 è pronto a una nuova sfida, diventando ufficialmente uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato a parametro zero.

