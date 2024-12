Roma, Ranieri vorrebbe Ancelotti come allenatore per la prossima stagione

Claudio Ranieri vuole lasciare un'ottima eredità alla Roma e per questo starebbe pensando a un nome importante per il futuro. Il tecnico giallorosso vorrebbe un sostituto di spessore per il prossimo anno e, secondo Tuttosport, potrebbe puntare su Carlo Ancelotti. L'allenatore di Reggiolo ha un contratto sino al 2026 con il Real Madrid, ma qualora Florentino Perez decidesse di puntare su Xabi Alonso, l'emiliano sarebbe libero di cambiare squadra.