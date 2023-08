Roma, accordo con Lucas Beltrán: manca quello con il River Plate

MERCATO

Non c’è solo la Fiorentina sul centravanti argentino classe 2001, i giallorossi si giocano la carta Dybala

La Roma ha formulato "un'offerta formale" al River Plate per l'attaccante Lucas Beltran, ha già l'accordo con il giocatore e manca ancora quello con i Milionarios. Lo ha riferito l'emittente argentina TNT Sports, e la notizia è stata poi ripresa da vari media locali. Così la società giallorossa entra in concorrenza diretta con la Fiorentina, da tempo sulle tracce del 22enne Beltran, con il quale ha già un accordo senza però averlo trovato con il River.

Vedi anche roma Roma, in arrivo Renato Sanches: trattativa in dirittura d'arrivo Ora l'inserimento della Roma complica le cose per la Viola, tenendo conto che sul calciatore c'è anche, ma più defilato, il Benfica. Di sicuro c'è che il ragazzo, che ha ricevuto proposte anche dall'Inghilterra (ma non da club di primo piano) vorrebbe andare in Italia, e il River sarebbe entrato nell'ordine d'idee di cederlo dopo che, martedì scorso, è stato eliminato dalla Coppa Libertadores dai brasiliani dell'Internacional di Porto Alegre, vittorioso nella doppia sfida solo dopo i calci di rigore.

A spingere Beltran, centravanti potente ad onta dell'altezza di 1.76, veloce, bravo nel dribbling e altruista, verso la Roma anziché a Firenze potrebbe essere il fatto che suo fratello Federico è molto amico di Paulo Dybala, fin dai tempi in cui la Joya e lo stesso Federico Beltran giocavano insieme nell'Instituto de Cordoba e la Joya romanista ha vissuto per un periodo proprio a casa dei Beltran. Il piccolo Lucas portava al fratello e al futuro campione del mondo delle bottiglie d'acqua per dissetarsi, ora di Dybala potrebbe diventare partner d'attacco.

Vedi anche fiorentina Fiorentina, rivoluzione in attacco: Cabral al Benfica, arrivano Beltran e Nzola