Colpo viola

La viola vince la sfida a distanza con il club allenato da Mourinho aggiudicandosi il giocatore al termine di un duello di mercato serrato

La Fiorentina ha chiuso l'accordo con Lucas Beltrán, ha ottenuto il sì del giocatore dopo quello del River Plate. Nelle ultime ore c'era stato l'inserimento, inefficace, della Roma. Lo ha riferito l'emittente argentina TNT Sports, e la notizia è stata poi ripresa da vari media locali. L'offerta dei giallorossi è stata scartata a favore di quella viola: il giocatore volerà in Italia venerdì per visite e firma del contratto. A riportare la conclusione dell'affare è Sky Sport.

L'inserimento della Roma rischiava di complicare le cose per la Viola, ma alla fine la beffa non c'è stata. Di sicuro c'è che il ragazzo, che aveva ricevuto proposte anche dall'Inghilterra (ma non da club di primo piano) ha scelto e accettato l'Italia, nello specifico Firenze.

A spingere Beltran, centravanti potente a onta dell'altezza di 1.76, veloce, bravo nel dribbling e altruista, verso la Roma anziché verso Firenze c'era il fatto che suo fratello Federico è molto amico di Paulo Dybala, fin dai tempi in cui la Joya e lo stesso Federico Beltrán giocavano insieme nell'Instituto de Cordoba e la Joya romanista ha vissuto per un periodo proprio a casa dei Beltrán. Il piccolo Lucas portava al fratello e al futuro campione del mondo delle bottiglie d'acqua per dissetarsi, ma i due alla fine non diventeranno almeno per ora compagni di squadra e anzi si sfideranno da rivali.

