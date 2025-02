La Roma insiste per Marmol. Dopo il primo sondaggio a vuoto di venerdì, il club giallorosso ha avviato nuovi contatti col Las Palmas provando ad alzare leggermente l'offerta. Tentativo che non è andato a buon fine. Al momento, infatti, il club spagnolo non sembra affatto intenzionato ad accettare meno dei 10 milioni di euro da pagare in un'unica soluzione previsti dalla clausola rescissoria del difensore.