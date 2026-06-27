Roma, Malen: "Più che convinto di aver fatto la scelta giusta"

Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Donyell Malen ha parlato della scelta di approdare nella Capitale. Queste le parole dell'attaccante della Roma: "Uno dei motivi che a gennaio mi hanno convinto a lasciare la Premier League per trasferirmi in Italia è stata la garanzia che avrei giocato al centro dell'attacco. Il colloquio con Gasperini ha orientato la mia decisione". L'olandese ha aggiunto: "Io sono più che convinto di aver fatto la scelta giusta. Per ora è tutto magnifico: l'accoglienza, il rapporto con la gente. Roma è un posto fantastico dove stare. Siamo tutti molto felici, mi sono calato nella realtà velocemente".