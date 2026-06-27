Roma, Malen: "Più che convinto di aver fatto la scelta giusta"

27 Giu 2026 - 12:37
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Nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Donyell Malen ha parlato della scelta di approdare nella Capitale. Queste le parole dell'attaccante della Roma: "Uno dei motivi che a gennaio mi hanno convinto a lasciare la Premier League per trasferirmi in Italia è stata la garanzia che avrei giocato al centro dell'attacco. Il colloquio con Gasperini ha orientato la mia decisione". L'olandese ha aggiunto: "Io sono più che convinto di aver fatto la scelta giusta. Per ora è tutto magnifico: l'accoglienza, il rapporto con la gente. Roma è un posto fantastico dove stare. Siamo tutti molto felici, mi sono calato nella realtà velocemente". 

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