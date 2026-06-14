Roma, le ultime sui rinnovi di Celik e Pellegrini

Arrivano importanti novità sul fronte rinnovi in casa Roma. Tony D'Amico, nuovo direttore sportivo giallorosso, è già al lavoro per chiudere nei prossimi giorni i dossier di Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, entrambi in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, per il difensore turco è stata colmata la distanza tra domanda e offerta e mancano solo gli ultimi dettagli prima della ufficialità. Per quanto riguarda il trequartista, la trattativa è ancora alle prime battute ma c'è comunque fiducia per arrivare a un accordo.